La Liga'da gollü gece

İspanya La Liga'da 10. hafta oynanan 2 maçla açıldı. Zirve mücadelesi veren Real Madrid sahasında konuk ettiği Malaga'yı oldukça zorlanmasına karşın 4-3 mağlup ederken, lider Barcelona evinde Valladolid'i 6-0'la geçti.10. haftanın açılış maçında Real Madrid ile Malaga, Santiago Bernabéu'da karşı karşıya geldiler.Konuk ekip Malaga maçın 5. dakikasında Eli'nin attığı golle öne geçerken, Real Madrid bu gole 3 dakika sonra Higuain ile cevap verdi ve skor 1-1'e geldi.Ani ataklarla rakibinin üstüne giden Malaga 18. dakikada Baha'nın attığı golle bir kez daha öne geçerken, 37. dakikada yine Higuain bu kez penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Real Madrid'de 44. dakikada Sergio Ramos ikinci sarı karttan oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.İkinci yarıda oyunda tempo yükselirken, konuk ekip Malaga 70. dakikada Apono'nun penaltı golüyle bir kez daha öne geçti. Ancak günün flaş ismi Higuain hemen 1 dakika sonra takımına 3-3'lük beraberliği getiren golü attı.Real Madrid karşılaşmanın 78. dakikasında bir penaltı kazanırken, Higuain'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Ancak dönen topu boş kaleye yollayan Higuain, kaçırdığı penaltıyı gole çevirerek skoru 4-3 taşıdı ve Real Madrid bu golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.La Liga'da günün ikinci maçında ise Barcelona sahasında Valladolid'i konuk etti.Camp Nou'daki mücadelenin ilk yarısını Eto'o'nun 12, 30, 42 ve 44. dakikalarda attığı gollerle 4-0 önde kapatan Katalan ekibi, 71. dakikada Gudjohnsen ve 83. dakikada Henry'nin kaydettiği gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı.