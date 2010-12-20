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LA LİGA'DA DERBİNİN GALİBİ BARCELONA ANKARA (A.A)

20 Aralık 2010 12:48

-LA LİGA'DA DERBİNİN GALİBİ BARCELONA ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - La Liga'da Barcelona, lider girdiği 16. haftada Espanyol engelini 5-1 ile geçti ve ligin zirvesindeki yerini korudu. Derby maçında Espanyol'u, Pedro (2), David Villa (2) ve Xavi'nin attığı gollerle yenen Barcilona, böylece ligde üst üste 10. maçını da kazanmış oldu ve yenilmezlik serisini 22'ye çıkarttı. Espanyol'un Cornella-El Prat stadında oynanan maça hızlı başlayan taraf Barcelona oldu. İlk yarıyı, Pedro'nun 19, Xavi'nin 30. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde kapatan Barcelona, Pedro'nun bir gol daha kaydetmesiyle 60. dakikada farkı 3'e çıkarttı. Pablo Osvaldo 63. dakikada durumu 3-1'e getirdi ve 7 maç aradan sonra Victor Valdes'e gol atan il Espanyollu oyuncu oldu. Bu golden sonra tekrar iştahlanan Barcelona, 76 ve 84. dakikalarda devreye soktuğu David Villa ile durumu 5-1'e getirdi. Son 10 maçta rakip ağlara 41 gol gönderen Barcelona, bu galibiyetle puanını 43'e çıkarttı ve liderliğini korudu. Liderin en yakın takipçisi Real Madrid ise evinde oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 yendi. Kalite açısından düşük, ancak oldukça gerilimli geçen maçta evsahibi takım galibiyet golünü 77. dakikada Angel di Maria ile buldu ve lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 2'de tuttu. Real Madrid'de Ricardo Carvalho 63. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. La Liga'da haftanın son maçı bu akşam Racing Santander ile Hercules arasında oynanacak. Ligin 16. haftasında toplu sonuçlar şöyle: Malaga: 0 Atletico Madrid: 3 (Tiago 22,69, Alvaro Dominguez 66) Almeria: 2 (Kalu Uche 7, Leonardo Ulloa 24) Getafe: 3 (Manu 29, Miku 48, Derek Boateng 71) Osasuna: 0 Real Zaragoza: 0 Real Sociedad: 1 (Xavier Prieto 23pen) Valencia: 2 (Alberto Costa 45+2, Aduriz 90+1) Espanyol: 1 (Pablo Osvaldo 63) Barcelona: 5 (Pedro 19,60, Xavi 30, David Villa 76,84) Villarreal: 3 (Santi Cazorla 11, Giuseppe Rossi 35pen, Nilmar 51) Real Mallorca: 1 (Jonathan de Guzman 28) Levante: 1 (Felipe Caicedo 20) Athletic Bilbao: 2 (Igor Gabilondo 9, Javi Martinez 72) Deportivo Coruna: 1 (Aythami 12) Sporting Gijon: 1 (Diego Castro 89) Real Madrid: 1 (Angel Di Maria 77) Sevilla: 0 -PUAN TABLOSU- TAKIMLAR                O    G    B    M    A    Y   P ------------------------------------------------------- 1- Barcelona           16   14    1    1   51    9  43 2- Real Madrid         16   13    2    1   39   12  41 3- Villarreal          16   10    3    3   30   14  33 4- Valencia            16    8    4    4   24   19  28 5- Espanyol            16    9    1    6   18   22  28 6- Atletico Madrid     16    8    2    6   27   19  26 7- Getafe              16    8    2    6   26   22  26 8- Athletic Bilbao     16    8    1    7   25   27  25 9- Real Sociedad       16    7    1    8   22   26  22 10- Real Mallorca      16    6    3    7   16   20  21 11- Sevilla            16    6    2    8   21   27  20 12- Hercules CF        15    5    3    7   18   22  18 13- Deportivo Coruna   16    4    6    6   13   19  18 14- Osasuna            16    4    5    7   15   20  17 15- Racing Santander   15    5    2    8   13   23  17 16- Levante            16    4    3    9   18   26  15 17- Almeria            16    2    7    7   15   25  13 18- Malaga             16    4    1   11   20   35  13 19- Sporting Gijon     16    2    6    8   13   24  12 20- Real Zaragoza      16    1    7    8   14   27  10 -GOL KRALLIĞI- 17 Lionel Messi (Barcelona)               Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 11 David Villa (Barcelona) 10 Fernando Llorente (Athletic Bilbao)    Nilmar (Villarreal)  9 Giuseppe Rossi (Villarreal)  8 David Trezeguet (Hercules CF)  7 Sergio Aguero (Atletico Madrid)        Felipe Caicedo (Levante)               Gonzalo Higuain (Real Madrid)  6 Diego Forlan (Atletico Madrid)         Pedro (Barcelona)                      Nelson Haedo Valdez (Hercules CF)      Pablo Osvaldo (Espanyol)               Aduriz (Valencia)  5 Igor Gabilondo (Athletic Bilbao)       Salomon Rondon (Malaga)                Markus Rosenberg (Racing Santander)    Frederic Kanoute (Sevilla)             Alvaro Negredo (Sevilla)               Diego Castro (Sporting Gijon)          Pablo Piatti (Almeria)                 Roberto Soldado (Valencia)             Santi Cazorla (Villarreal)

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