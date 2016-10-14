La Liga'da Arda Turan ve Emre Çolak kapışması

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi yarın oynanacak Barcelona-Deportivo La Coruna mücadelesi öncesi iki Türk futbolcu Arda Turan ve Emre Çolak ikilisine yer verdi .

El Mundo Deportivo'da, Galatasaray altyapısından beri tanışan Arda Turan ve Emre Çolak arasındaki kardeşlik ilişkisine yer verildi.

"Arda'nın küçük kardeşi"

Haber, "Arda Turan'ın küçük kardeşi" başlığı ile verilirken, Emre Çolak'ın genç ama başarılı bir oyuncu olduğu ve Arda Turan'ın onun kariyerinde önemli rol aldığı belirtildi. İkilinin sık sık telefonda görüştüğünün belirtildiği haberde, Emre'nin kısa sürede taraftarların gönlünde yer edindiği ifade edildi.

Ayrıca yarın oynanacak Barcelona - Deportivo La Coruna mücadelesinde iki Türk'ün sahne alacağı ve karşılaşmanın iki sporcu için de ayrı bir özellik taşıyacağı vurgulandı. Haberde maçı Türkiye'den takip edecek futbolseverler için de Arda ve Emre'yi izlemenin ayrı bir keyif vereceği yorumu yapılmış.

Barcelona ile Deportivo arasındaki La Liga mücadelesi yarın TSİ 17.15'te Camp Nou'da oynanacak. Karşılaşma öncesi 13 puanlı Barcelona La Liga'da 4. sırada yer alırken, 8 puana sahip Deportivo La Coruna ise 13. sırada bulunuyor.