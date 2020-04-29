La Liga'dan Fransa'ya eleştiri: Ligi iptal etmekte acele ettiler

İspanyol La Liga Başkanı Javier Tebas, Fransa'nın Ligue 1 ve diğer ligler için aldığı 'iptal' kararını aceleci verilmiş bir karar olarak değerlendirdi.

Fransa'da 2019/2020 sezonunu iptal ederken büyük spor organizasyonlarının eylül ayına kadar yasaklandığını belirten Başbakan Philippe, "2019-2020 sezonu futbol dahil tüm spor müsabakaları yapılamayacak" ifadesini kullanmıştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; La Liga başkanı Javier Tebas, "Yeniden başlayamayan sektörler ortadan yok olabilirler. Bu, futbol da olabilir. İspanya'da futbol, ekonomi açısından önemli bir lokomotif" ifadelerini kullandı. Tebas, ligleri yeniden başlatma kararı alana kadar sağlık konusunda ince eleyip sık dokumaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

UEFA, liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini talep etmiş ancak geçerli sebepler olması halinde sezonun ülke federasyonları tarafından sonlandırılabileceğini belirtmişti.