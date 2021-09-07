La Liga'dan Barcelona'ya onay, Real Madrid'e ret

2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri için verilen milli arada futbolcuların kulüplerine geç dönmesi nedeniyle İspanya'da bazı maçlar ertelendi.

Milli ara La Liga'da bazı maçların ertelenmesine neden oldu. 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri için milli takımlarına katılan oyuncular, kulüplerine geç dönecek. Bazı İspanyol ekipleri bu durumu bahane göstererek maçlarının ertelenmesini talep etti.

Milli ara dönüşünün ilk haftasında Barcelona sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Oyuncularının çoğunu milli takımlara gönderen iki ekip maçlarının ertelenmesi için La Liga yönetimine başvuruda bulundu. La Liga yönetimi iki kulübün isteğine onay verdi ve karşılaşma ileri tarihe ertelendi.

La Liga yönetimi erteleme gerekçesini ise iki takımın Salı günü Şampiyonlar Ligi'de mücadele edecek olmasını gösterdi. Barcelona - Sevilla maçına ek, Villarreal - Alaves mücadelesi de ertelendi.

Öte yandan Real Madrid ve Atletico Madrid'in maç erteleme isteği Federasyon tarafından reddedildi. Başkent temsilcileri, Şampiyonlar Ligi maçlarını çarşamba günü oynayacağı için maç erteleme istekleri La Liga tarafından kabul edilmedi. (NTV Spor)