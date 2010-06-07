L.A. Celtics'e boyun eğdi: 1-1

T24 -

Lakers bu sezon play-off'ta Staples Center'da ilk yenilgisini final serisinin ikinci maçında Celtics karşısında aldı ve saha avantajını rakibine kaptırdı.Celtics, Rajon Rondo'nun triple-double yaparak yıldızlaştığı karşılaşmayı 103-94 kazanarak seriyi 1-1 yaptı.19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle oynayan Rondo, son dakikalarda Derek Fisher'a yaptığı kritik blok ve Kobe Bryant'tan çaldığı topla Celtics'e galibiyeti getiren isim oldu.Konuk takımda Ray Allen 32 sayısının 27'sini ilk yarıda kaydetti. Allen kullandığı 11 üçlükten sekizini sokarak bu alanda NBA finallerinin rekorunu kırdı.Allen'ın yedi üçlük soktuğu ilk yarıda Celtics farkı 14 sayıya kadar çıkardı. İkinci çeyreği Bryant'ın son saniye üçlüğü ile 7-0'lık seriyle kapatan Lakers, soyunma odasına giderken sadece altı sayı gerideydi.Lakers ikinci yarıya 9-2'lik seriyle başlayarak 57-56 öne geçti, üçüncü çeyreğin sonunda skorda 72-72'lik eşitlik vardı. Bitime 5:20 kala 90-87 geride olan Celtics, bu andan itibaren Rondo'nun sekiz sayısı ve sahanın her bölgesindeki etkili oyunuyla Staples Center'dan çok kritik bir galibiyetle ayrıldı.Kendrick Perkins 12, yedek oyunculardan Rasheed Wallace ve Nate Robinson yedişer, Glen Davis sekiz sayıyla galibiyete katkı yapan isimlerdi. Celtics'in birinci skoreri Paul Pierce 2/11 şut isabetiyle 10 sayıda kaldı.Lakers'ın en başarılı oyuncusu 21 sayı, yedi blokla oynayan Andrew Bynum'dı. Pau Gasol 25 sayı, sekiz ribaunt ve altı blokluk performans göstermesine rağmen son çeyrekte ortadan kayboldu.Allen'ın savunmasında beklenen etkiyi yaratamayan Bryant 8/20 şut isabetiyle 21 sayı üretti. Kullandığı 10 şuttan sadece birinde isabet bulan ve altı sayıda kalan Ron Artest, hücumdaki çok kötü tercihleriyle gecenin kayıp isimleri arasındaydı.Lakers'ın değerli yedeği Lamar Odom ilk maçta olduğu gibi yine erken faul problemine girdi ve sadece 15 dakika süre alarak üç sayı bulabildi.Lakers-Celtics final serisinde sıradaki üç karşılaşma Boston'da oynanacak.Artest 6, Gasol 25, Bymun 21 (7bl.), Bryant 21, Fisher 6, Odom 3, Brown 2, Vujacic 3, Farmar 7Garnett 6, Pierce 10, Perkins 12, R. Allen 32, Rondo 19 (12 rib.-10 as.), Wallace 7, Williams, T. Allen 2, Robinson 7, Davis 8