Netflix'in en popüler yapımlarından birisi olan La Casa de Papel'in, 4. sezonu yayınlandı. Tarihin en büyük hırsızlık planlarından birisine eşlik ettiğimiz dizinin yeni sezonunun yayınlanması, Netflix'in kısa süreliğine çökmesine neden oldu.



2017 yılında yayınlanmaya başlayan La Casa de Papel, kısa süre içerisinde dünya çapında ün kazandı ve Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi.



Popüler dizi bugün, dördüncü sezonu ile yeniden ekranlara döndü.

La Casa de Papel'in konusu

La Casa de Papel, aslında sıradan bir soygun dizisi. Dizinin ilk sezonundaki amaç, İspanya Kraliyet Darphanesi'nin soyulmasıydı. Soygunun başındaki isim olan Profesör, tarihin en büyük hırsızlığını yapabilmek için uzunca bir süre çalışmış, ülkenin en iyi hırsızlarını da bir araya getirmişti. İlk iki sezon, Netflix abonelerinin bir solukta izlediği bu hırsızlık hikayesinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla sona erdi.

Netflix aboneleri, dizinin üçüncü sezonunda soygun sonrasında değişen hayatların anlatılacağını düşünüyorlardı. Buna rağmen beklenen olmadı ve ekip, üçüncü sezonda yeni bir hırsızlık planını yürütmeye karar verdi.



Ancak bu kez işler çok da yolunda gitmedi ve ikinci soygun, çok önemli bir kayıpla yarıda kaldı. Profesör bu kez istediğini yapamamış, büyük aşkı Raquel Murillo'yu polise kaptırmıştı.

Netflix abonelerinin büyük bir heyecanla bekledikleri La Casa de Papel'in dördüncü sezonu, an itibarıyla Netflix'teki yerini almış durumda.



Yani Netflix aboneleri artık üçüncü sezonda yarım kalan bu soygunun nihai sonucunu öğrenme imkanına sahipler. Ancak La Casa de Papel'in yeni sezonunun yayınlanması, Netflix'in erişimini kısa süreli de olsa etkiledi.