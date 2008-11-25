101'inci yaşını kutlayan dünyanın en önemli otomobil fuarlarından LA Auto Show kapılarını ziyaretçilere açtı. 21–30 Kasım tarihlerinde ziyaret edilebilecek fuar, otomobil devlerinin gövde gösterisine sahne oluyor. Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger de fuarı ziyaret edenler arasındaydı.

ABD'deki fuarda Avrupa ve Uzakdoğu'dan katılan üreticilerin bolluğu dikkatlerden kaçmadı. Mazda 3, Honda FC Sport, Kia Soul ve yeni Jetta gibi birçok modelin ilk kez sergilendiği fuarda, çevreci otomobiller özellikle dikkat çekti.Bu önemli organizasyonda bu sene 'Design Challenge Motor Sports 2025' adı altında bir tasarım yarışması da bulunuyor. Farklı firmaların katıldığı yarışmada 2025 yılı motor sporlarında yarışacak arabaların tasarımı için emek harcanmış. Mercedes Benz'in bu yarışma için tasarladığı araç gerçekten ilgi çekici. F1 araçları, kızak ve bir yelkenin birleşimini andıran tasarım, çevre dostu olmasıyla da ön plana çıkıyor.Fuar kapsamında düzenlenen ankette ‘Yılın Çevreci Otomobili’ ödülü, 2009 yılında yeni yüzüne kavuşacak olan Volkswagen Jetta TDI'a verildi.