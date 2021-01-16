Kyrie Irving'in Covid-19 kurallarına uymaması pahalıya patladı

NBA takımlarından Brooklyn Nets'te forma giyen Kyrie Irving, karantina kurallarını uymadığı için aldığı cezalardan ötürü 1 milyon Euro kaybetti.



7 Ocak tarihinden bu yana kişisel nedenlerle izinli olan ve son 5 maçı kaçıran Irving, geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisine katılarak NBA’in koyduğu Covid-19 kurallarını ihlal etmesiyle gündeme oturdu.

Irving, kız kardeşi Asia’nın doğum günü partisinde maskesiz şekilde kalabalık bir ortamda olduğu için kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu ve NBA yönetimi tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Irving’in Koronavirüs testinin negatif çıkması halinde, 5 günlük karantina sonrası Cumartesi günü takıma katılabileceği belirtildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; oyuncunun karantinada olduğu süre boyunca aldığı maaştan da kesinti olacağı duyuruldu. Şimdiden iki maç kaçıran Irving’in, 33,5 milyon dolar olan maaşının yaklaşık 1 milyon euroya yakın bir kısmını kaybettiği anlamına geliyor.

NBA’in koyduğu protokollere göre, 15 veya daha fazla kişinin olduğu kapalı alanlardaki toplantılara, barlara, salonlara, kulüplere ve benzer organizasyonlara katılmak yasak.



Irving, kuralları ihlal ettiği için ceza alan ikinci oyuncu oldu. İlk ceza alan kişi ise, yeni takım arkadaşı James Harden olmuştu.