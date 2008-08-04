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Spor

Kyrgiakos köyüne geri döndü

Eintracht Frankfurt’tan ayrılıp, AEK Atina ile anlaşan Sotiris Kyrgiakos, memleketine geri dönmüş oldu...

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’tan ayrılıp, AEK Atina ile anlaşan Sotiris Kyrgiakos, memleketine geri döndü. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşları ve taraftarlarına katkı sağlayıp, AEK Atina’ya gol kazandırmak için Yunanistan’a döndüğünü söyledi.

Öte yandan Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Saint-Etienne, Monaco’nun defans oyuncusu Sylvain Monsoreau’yu renklerine bağladı. Futbol kariyerine Sochaux-Montbeliard’da başlayan 27 yaşındaki Fransız oyuncu ile dört yıllık
sözleşme imzalandı.

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