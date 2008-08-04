Kyrgiakos köyüne geri döndü

Tempo24-



Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’tan ayrılıp, AEK Atina ile anlaşan Sotiris Kyrgiakos, memleketine geri döndü. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşları ve taraftarlarına katkı sağlayıp, AEK Atina’ya gol kazandırmak için Yunanistan’a döndüğünü söyledi.



Öte yandan Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Saint-Etienne, Monaco’nun defans oyuncusu Sylvain Monsoreau’yu renklerine bağladı. Futbol kariyerine Sochaux-Montbeliard’da başlayan 27 yaşındaki Fransız oyuncu ile dört yıllık

sözleşme imzalandı.