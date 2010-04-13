Kyoto için konferanslar sürüyor ama sonuç yok

T24- 120 ülkeyi Kopenhag’da bir araya getiren Dünya İklim Konferansı’nın üzerinden dört ay geçti. Konferansın ardından taraflar ilk kez Bonn’da biraraya gelerek, iklim politikalarında ortak bir zemin oluşturmaya yönelik hazırlık görüşmeleri yaptılar. Amaç, süresi 2012 yılında dolan Kyoto Protokolü’nün yerini alacak bir anlaşma üzerinde uzlaşılması.







Deutsche Welle'in haberine göre, mayıs ayında ikinci kez Bonn’da toplanılması kararlaştırılırken, 2010 Aralık ayında Meksika’da düzenlenecek İklim Konferansı için zemin hazırlanmaya çalışılacak.





Çevre örgütü Greenpeace'den Martin Kaiser, somut bir uygulama planı olmamasının süreçte sıkıntı yarattığını belirtiyor. “ Buradaki tehlike, trenin nereye gideceği kesinleştirilmeden, müzakereler için bir güzargah belirlenmesi" diyen Kaiser, eleştirdikleri konunun, iki yıllık görüşmelerin ve Kopenhag faciasının ardından, tarafların hukuki bağlayıcılığı olan bir anlaşmada uzlaşamaması olduğunu belirtiyor.



Kopenhag hedefine ulaşamadı

Kopenhag'da amaç, tüm tarafları bağlayıcı küresel bir iklim anlaşması oluşturmaktı. Ancak konferanstan, sadece üye ülkeleri gönüllü olarak kendi hedeflerini belirlemeye yönlendiren, bağlayıcılığı olmayan bir belge çıktı. Kaiser, bu nedenle Kopanhag’daki konferansta bir adım ileriye değil, iki adım geriye gidildiğini belirtiyor.



Meksika için hazırlık

Bonn’da yapılan hazırlık görüşmelerinde alınan ilk karar, Meksika'da sunulabilecek bir anlaşma metni oluşturulması amacıyla Mayıs ayı sonunda yeniden biraraya gelinmesi oldu. Ancak bu hazırlık konferansları ve çalışma gruplarında hukuki bağlayıcılığı olan bir metin üzerinde uzlaşma sağlanacağı kuşkulu. “Bu sürecin yeniden canlandırılması gerektiği konusunda Bonn'da fikir birliği sağladık. Kopenhag’da oluşturulan zeminin üzerine, uzun vadeli küresel bir yanıt bulacak işleyen bir mimari oluşturmamız gerekiyor" diyen Birleşmiş Milletler İklim Sekreteryası Başkanı Yvo de Boer, Meksika’da çıkacak sonuçlarla ilgili konuşmanın erken olduğuna dikkat çekiyor.





Birleşmiş Milletler İklim Sekreteryası Başkanı Yve de Boer temmuzda görevinden ayrılacak

Cancun'a kadar çeşitli ara konferanslar da düzenlenecek. Amerikan yönetimi 18-19 Nisan tarihlerinde, dünyanın en gelişmiş ekonomisine sahip 17 ülkesiyle iklim görüşmelerine evsahipliği yapacak. Alman hükümeti de Mayıs ayı başında Bonn yakınlarında bakanlar düzeyinde büyük bir toplantı organize ediyor.