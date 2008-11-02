Kylie'nin dakikası 80 bin dolar

Kürsele krizi etkileri tüm dünyayı kasıp kavururken turizm cenneti Dubai dünyanın en pahalı otelini açımaya hazırlanıyor. Lüksün yegane markaıs olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen Dubai emlak sektörü krizin etkilerini dünyaca ünlü isimlerin şovu ile aşmayı planlıyor.



1.5 milyar dolara mal olması planlanan otel açılış etkinliklerin için dünyaca tanınan Avusturalyalı şarkıcı Kylie Minogue’a 1 saatlik şovu için 4 milyon dolar ödeyecek bu da dakikası için 80 bin dolar anlamına geliyor.



Havai fişekler 6.5 milyon dolar tutuyor



Avusturalya’lı şarkıcının Orta Doğu’da ilk kez sahne alacağı bu şova ev sahipliği yapan otelin, bu uğurda harcadığı para ise 35 milyon dolara ulaşmış durumda. Yalnızca havai fişekler için harcanan para 6,5 milyon dolarken, Atlantis Otel bu durumdan hiç de rahatsız değil, çünkü gecesi 267 bin dolar (338 bin TL) olan odalarının adını şimdiden tüm dünyaya duyurmuş durumda.



Dubai Holding üyelerinden Tatweer’ın geliştirdiği Tiger Woods Dubai Golf Sahası da bunlardan sadece biri. 2009 Eylül’ünde açılması beklenen sahanın tasarımı bizzat Tiger Woods tarafından yapılmış. Dubai Golf Projelerinden sorumlu yönetici John Kelliher’in açıklamasına göre, 197 ultra lüks rezidanstan oluşan golf sahasında kalmanın bedeli de yüzde yüz Tiger Woods’un adından esinlenerek belirlenecek. Buna karşılık bazı iş adamları da, firmanın iyiliği için sadece ismin yeterli olmadığını savunuyor. Ocak ayında Ernie Els golf sahasını açan Dubai Sports City pazarlama direktörü Malcom Thorpe, insanların iyi bir golf sahasıyla kötüsü arasında farkı anlayabileceklerini belirterek, yalnızca bir star ismine sahip olmasının o projenin iyi olduğunu kanıtlayamayacağını belirtti.



Michael Schumacher caddesi



Alternative Capital Investment (ACI) de gözde ünlülerin isimlerinden yararlanarak proje üretmeyi tercih edenlerden. Şirketin projelerinin arasında yer alan Michael Schumacher Business Avenue (caddesi), Boris Becker Tower (kulesi), Niki Lauda Twin Skyscraper(gökdelenleri) bu ünlülerin isimlerinden dolayı şimdiden gündem maddesi olmuş durumda.



Bütün bu görkemli şovların hepsinin amacı Batı’da Dubai için iyi bir imaj yaratmak. Muhafazakâr Müslüman toplumuna, yüksek sıcaklık değerlerine rağmen Dubai’nin bit turizm merkezi olduğunu kanıtlamak isteyen Dubai bu uğurda hiçbir masraftan çekinmiyor. Bu stratejinin en önemli ayağını ise ünlülerin isimlerinden kazanılan cirolar oluştururken bu stratejinin Dubai’nin bu görkemini zamanla yitirip yitirmeyeceği ise şimdilik merak konusu.