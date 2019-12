Kylie Minogue rekor kırdı

Kanseri yendikten sonra sahnelere dönen Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue’un mekanik bir boğa üstünde seksi dans figürleriyle rol aldığı 2001 yılındaki ünlü iç çamaşırı reklamı internet üzerinden yayılan en iyi reklam seçildi.





GoViral isimli sitenin araştırmasına göre iç çamaşırı markası Agent Provocateur’ın reklamında tüm seksiliğini gösteren şarkıcının videosu 350 milyon kez tıklandı. Listede Ronaldinho’nun Nike firması için futbol yeteneklerini gösterdiği reklam ikinci, ABD Başkanı Barack Obama’nın ünlü yıldızların yer aldığı Yes We Can şarkı klibi ise üçüncü oldu.