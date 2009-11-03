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Kylie Minogue rekor kırdı

Kylie Minogue'ın 2001 yılıdaki Agent Provocateur adlı klibi internette rekor kırdı.

03 Kasım 2009 02:00

Kanseri yendikten sonra sahnelere dönen Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue’un mekanik bir boğa üstünde seksi dans figürleriyle rol aldığı 2001 yılındaki ünlü iç çamaşırı reklamı internet üzerinden yayılan en iyi reklam seçildi.


KYLİE MİNOGUE - AGENT PROVOCATEUR KLİBİ İÇİN TIKLAYINIZ



KYLİE MİNOGUE FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ



GoViral isimli sitenin araştırmasına göre iç çamaşırı markası Agent Provocateur’ın reklamında tüm seksiliğini gösteren şarkıcının videosu 350 milyon kez tıklandı. Listede Ronaldinho’nun Nike firması için futbol yeteneklerini gösterdiği reklam ikinci, ABD Başkanı Barack Obama’nın ünlü yıldızların yer aldığı Yes We Can şarkı klibi ise üçüncü oldu.

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