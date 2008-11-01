Kylie Minogue hırsız kurbanı

Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dün akşam hırsızların kurbanı oldu.



Minogue'un turne ekibinden yapılan açıklamada, sanatçının bugün Jaime Duque parkında vereceği konser öncesindeki bir prova sırasında, 5 bilgisayar, diskler, ekipten 3 kişinin pasaportunun çalındığı belirtildi.



Hırsızların konser ekipmanları konusunda uzman olduğunun sanıldığı belirtilen açıklamada, Arjantinli Andres Calamaro ve Amerikalı grup REM'in de benzer hırsızlık olaylarına maruz kaldığı hatırlatıldı.

