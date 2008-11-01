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Kylie Minogue hırsız kurbanı

Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dün akşam hırsızların kurbanı oldu

01 Kasım 2008 02:00

Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da dün akşam hırsızların kurbanı oldu.

Minogue'un turne ekibinden yapılan açıklamada, sanatçının bugün Jaime Duque parkında vereceği konser öncesindeki bir prova sırasında, 5 bilgisayar, diskler, ekipten 3 kişinin pasaportunun çalındığı belirtildi.

Hırsızların konser ekipmanları konusunda uzman olduğunun sanıldığı belirtilen açıklamada, Arjantinli Andres Calamaro ve Amerikalı grup REM'in de benzer hırsızlık olaylarına maruz kaldığı hatırlatıldı.

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