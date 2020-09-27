T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kylie Jenner'den eski hâlini paylaşan ablası Kim Kardashian'a tepki: Bu fotoğrafı hemen sil

27 Eylül 2020 15:50

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından kardeşi Kylie Jenner’ın da yer aldığı eski bir fotoğrafı paylaştı. Ancak eski halinin paylaşılmasından hoşlanmayan Kylie Jenner, ablası Kim'den fotoğrafı silmesini istedi. 

Independent Türkçe'nin Somag News'tan aktardığı habere göre, Kim Kardashian fotoğraf albümünü kurcaladı ve Instagram hesabından 189 milyondan fazla takipçisiyle kız kardeşleri Kylie, Kendall ve Khloe’nin göründüğü bir fotoğraf paylaştı. 

Jenner, kardeşinin bu farklılığı açığa çıkarmasından rahatsız olarak, "Bunu hemen sil" dedi. Jenner’ın isteği cevapsız kaldı ve fotoğraf hâlâ Kardashian’ın Instagram hesabında görülebiliyor.

ETİKETLER

kim kardashiankylie jennerinstagramrealityyıldız
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24