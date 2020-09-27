Kylie Jenner'den eski hâlini paylaşan ablası Kim Kardashian'a tepki: Bu fotoğrafı hemen sil

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından kardeşi Kylie Jenner’ın da yer aldığı eski bir fotoğrafı paylaştı. Ancak eski halinin paylaşılmasından hoşlanmayan Kylie Jenner, ablası Kim'den fotoğrafı silmesini istedi.

Independent Türkçe'nin Somag News'tan aktardığı habere göre, Kim Kardashian fotoğraf albümünü kurcaladı ve Instagram hesabından 189 milyondan fazla takipçisiyle kız kardeşleri Kylie, Kendall ve Khloe’nin göründüğü bir fotoğraf paylaştı.