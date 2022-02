Kylian Mbappe, Paris formasıyla Ligue 1'de 100. golüne ulaştı

Fransa Ligue 1'de pazar günü lider Paris Saint-Germain evinde AS Monaco'yu konuk etti. PSG maçı 2-0 kazanarak ligdeki başarılı performansına devam etti. Maçın gollerini kaydeden Kylian Mbappe, Paris formasıyla ligdeki yüzüncü golünü attı.

Ligue 1'de bu sezon on sekiz maça çıkan başkent ekibi, on dört galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunuyor. AS Monaco'nun ise beş maçlık yenilmezlik serisi başkent ekibi PSG karşısında son buldu.

Maçın golleri, Angel Di Maria'nın yerde kalmasıyla hakemin penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Mbappe, topu ağlarla buluşturdu. İlk yarının son anlarında Paris'in yedi Ballon'dor sahibi oyuncusu Lionel Messi'nin asistiyle Mbappe topu ağlarla buluşturdu.

Ligue 1'de en son golünü 20 Kasım'da kaydeden Mbappe, üç maç sonra gol orucunu Monaco karşısında bozdu.

Ligue 1'de gol krallığı yarışında 11 gollü Jonathan David'in ardından, Kylian 9 golle ikinci sırada yer alıyor.

Kylian Mbappe, eski takımı Monaco karşısında çıktığı on maçta on gole ulaştı.

