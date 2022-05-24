Kylian Mbappe'den Liverpool itirafı

Paris Saint Germain'le sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Kylian Mbappe, kontrat görüşmeleri sırasında Real Madrid'le birlikte Liverpool'la da görüştüğünü söyledi. Mbappe, kontratını uzattığı için doğru bir karar aldığını ve bu süreçte parayla ilgili herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint Germain'le sözleşmesini 2025'e kadar yenileyen Kylian Mbappe, Telegraph'a açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldız, kontrat görüşmeleriyle ilgili açıklamasında, "Liverpool'la çok kısa görüştük. Liverpool'la görüşmemin sebebi annemdi. Annem, Liverpool'u çok seviyor ve taraftarı. Sebebi bilmiyorum, ona sormalısınız. Çok büyük bir kulüp. Beş yıl önce ben Monaco'dayken karşılaşmıştık.

Görüşmeler, Real Madrid ve Paris Saint Germain arasında gidip geldi, bu doğru. Herkes Real Madrid'i istediğimi biliyordu. Bu benim için de iyi bir fırsattı ve son sene ayrılmayı düşünüyordum. Ancak bu yaz farklıydı, çünkü bonservis bedelim olmayacaktı. Paris Saint Germain'deki hikayemin sona ermediğini düşünüyorum." dedi.

"Real Madrid taraftarlarına teşekkür ediyorum"

Paris Saint Germain'le kontratı yenilemeden önce Real Madrid'le yaptığı görüşmelerle ilgili Mbappe, gösterdikleri ilgi için Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti.

23 yaşındaki oyuncu açıklamasında, "Futbolu bıraktıktan sonra da Fransa'da olacağım. Real Madrid taraftarlarına söyleyeceğim tek şey teşekkür etmek. Bana çok fazla sevgi gösterdiler. 14 yaşındayken bir hafta antrenmana çıkmıştım ve inanılmaz bir andı. Şampiyonlar Ligi için de onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Parayı hiçbir zaman konuşmadım"

Kontrat yenileme sürecinde Real Madrid ve Paris Saint Germain'le para konusunda görüşme yapmadığını belirten Mbappe, "Kontrat konusuyla ilgili biraz üzgünüm. Futbol oynamaya başladığım dönemden beri insanlar oyuna olan tutkumu gördü. İnsanlarla her konuştuğumda futboldan, şampiyonluklardan ve büyük maçlarladan bahsettim. Para ile ilgili asla konuşmadım. Real Madrid ve Paris Saint Germain'le görüşürken para ile ilgili konuşmadık. Avukatım ve annem, elbette bu konuyu konuştu ancak ben dahil olmadım. Kazanmak ve mutlu olmak için buradayım." dedi.

Kylian Mbappe verdiği röportajda ayrıca şunları söyledi, "2018'de Dünya Kupası'nı kazandık. Umarım yine kazanırız ama Şampiyonlar Ligi'ni kazamak istiyorum. Bunun sadece bir hedef olduğunu söylemeyeceğim. Sadece her yıl, bu kupayı kazanmak için çabalayacağım. Bu süreçte çok fazla önemli insanla konuştum. Herkes bana tavsiyede bulundu ve onlara teşekkür ediyorum. Yeni proje için burada kalmak ve Paris Saint Germain'de yeni bir çağın başladığını görmek heyecan verici. İyi bir seçim yaptım çünkü bu kararı ben verdim."