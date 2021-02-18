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KYK yurdunda karantinadaki 40 kişi gıda zehirlemesi şüphesiyle hastanelik oldu!

18 Şubat 2021 22:10

Edirne’de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, (KYK) yurdunda karantinada bulunan 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 40 kişinin dışarıdan getirilen tavuk nedeniyle zehirlendiği belirtildi. 

İddiaya göre, Uzunköprü ilçesinde KYK yurdunda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinada bulunan 40 kişi bir yemek şirketi tarafından dışarından getirilen tavuk nedeniyle hastalar ve personel dahil toplamda 40 kişi zehirlendi.

Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan hastalar ve personel tedavilerinin ardından taburcu oldu. (İHA)

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