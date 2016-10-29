KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, dört yıllık üniversite kazanan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Burs başvurularının 12 Ekim'de tamamlanmasından sonra sonuçları henüz açıklamayan kurum, DGS ile bir üniversiteye yerleşen öğrenciler için burs başvuru işlemlerinin tamamlamasından sonra sonuçların açıklanacağını bildirdi. DGS üzerinden KYK burs başvuruları 28 Ekim'de tamamlandı. Buna göre sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Burs ve kredi ücretleri ne kadar olacak?

2016-2017’de KYK burs ve kredi ücretleri 400 TL olacak. Geçen sene 320 TL olan burs bu sene 80 TL zam ile 400 Lira olmuştu. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 2016 yılında burs ücretlerinin artacağını söylemişti. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ise üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için müjdeli haberi verdi. Genel Müdür Aksu, üniversite 1'inci sınıfta okuyan öğrenciler burslarını Ocak ayında değil Kasım ayında alacaklarını açıkladı.

Burstan hangi öğrenciler yararlanabilir?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, Açık Öğretim öğrencileri, (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.) İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.) Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) Vakıf Üniversitesi öğrencileri, LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler,(öncelikli olarak), Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler, İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan hangi öğrenciler yararlanamaz?

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi öğrencileri,

* Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenci

* Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.