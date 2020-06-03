"KYK borçları düzenlensin" önergesine AKP ve MHP'den ret

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ödenemeyen KYK borçlarının düzenlenmesine yönelik teklifi AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.

İyi Parti Grup Başkanveli ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, milyonlarca insanı etkileyen KYK borçları ile ilgili TBMM'ye verdiği önerge reddedildi. Araştırma önergesine AKP ve MHP'li vekiller ret oyu verdi. "Ödenemeyen KYK borçları için düzenlemeler yapılması" başlığı ile Meclis Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere sağlanmış olan kredi kullanmış vatandaşlarımızın gelir yetersizliği dolayısıyla anapara ve uygulanan faizleri geri ödemekte zorlandıkları görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İyi Parti TBMM hesabından yapılan paylaşımda, "Grup Başkan Vekilimiz ve Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan tarafından "#ÖdenemeyenKYKborçları için düzenlemeler yapılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi AkP'nin ve MHP'nin verdiği oylar neticesinde kabul edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.