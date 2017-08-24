KYB'nin Ankara ofisi kapatıldı

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Ankara ofisinin kapatıldığı açıklandı.

Süleymaniye'ye döndükten sonra basın toplantısı düzenleyen KYB Türkiye Temsilcisi Behroz Gelali, Ankara'daki ofislerinin kapatılmasına ilişkin bilgi verdi.

Rudaw'ın haberine göre, 17 yıldır KYB’nin Türkiye temsilciliğini yürüten Gelali, "Ben Türkiye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin ve Sayın Mam Celal'in (Talabani) temsilcisiydim. Uzun süre orada iyi işler yaptık" dedi.

"Bizden 3 gün içinde ofisi kapatmamızı ve Türkiye’den ayrılmamızı istediler" diyen Gelali, 17 yıl boyunca birçok kez 'siyasi kriz' yaşandığını ancak işlerin hiçbir zaman bu raddeye varmadığını ifade etti.

"Partinin PKK ile yakın ilişki içine girmesi Ankara’yı rahatsız etti"

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığına göre ise partinin bir süredir PKK ile yakın ilişki içerisine girmesi Ankara'yı rahatsız etti. Bu rahatsızlık birkaç kez, Türkiye'nin Irak'taki diplomatik misyonları tarafından KYB yetkililerine iletilse de bir sonuç alınamadı.

Gelali, Türkiye'nin duyduğu rahatsızlıkla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Her ne kadar bize siyaset ve diplomaside bu tür olayların sık yaşandığını söyleseler de 2003'te askerleri buradayken ABD ordusu gelip üzerlerine gitti. Ancak o dönem Sayın Mam Celal, sorunun her açıdan güvenli bir şekilde çözülmesini sağladı. Devletler arasında da böyle şeyler çokça yaşanmıştır. Fakat birçok devlet daha diplomatik yollarla sorunları çözer. Maalesef bu kez Türkler katı bir diplomasiyle sonuca gitti."