-Kvitova yarı finali garantiledi İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonasında kırmızı grupta yapılan maçların ardından dünya sıralamasında 1. sırada bulunan Danimarkalı Caroline Wozniacki, elendi. Kırmızı grupta 2 maçını da kazanarak, gruptan çıkmayı garantileyen Çek Petra Kvitova, 1. sırada bulunuyor. Grupta Radwanska, 1 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci, Zvonareva 1 galibiyet, 2 yenilgiyle üçüncü ve Wozniacki ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle dördüncü sırada yer alıyor. Radwanska, yarın Kvitova'yı yenerse veya rakibi karşısında 1 set alırsa, yarı finale yükselecek. Ancak maçı Kvitova 2-0 alırsa, oyun yüzdelerinde Radwanska'ya üstünlük sağlayacak olan Zvonareva, yarı finalist olacak. -Polonyalı Radwanska, Rus Zvonerava'yı 2-1 yendi Kırmızı grupta yapılan maçta Polonyalı Agnieszka Radwanska, Rus Vera Zvonareva'yı 2-1 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın üçüncü gün üçüncü maçında Radwanska, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 1-6, 6-2 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Zvonareva, 3 kez rakibinin servisini kırdığı ilk seti 6-1 kazanarak, 1-0 öne geçti. İkinci sete servis kırarak başlayan Radwanska, 3 kez servis kırdığı bu seti 6-2 alarak, 1-1 eşitliği sağladı. Maçın üçüncü setinde büyük çekişme yaşandı. Setin başında iki kez rakibinin servisini kıran Rus tenisçi, 4. oyun sonunda 3-1 öne geçti. Ancak maçı bırakmayan Radwanska, rakibinin servisini kırıp, servis attığı 6. oyunu da alarak, durumu 3-3 yaptı. 8. oyunda rakibinin servisini kırarak, 5-3 öne geçen Zvonareva, 40-15 öne geçtiği oyunda, 3 kez maç puanını kaçırdı. Geriden gelip rakibinin servisini kırarak 9. oyunu alan Polonyalı tenisçi, servis attığı 10. oyunu da alarak, 5-5 beraberliği sağladı. 11. oyunda da rakibinin servisini kırarak 6-5 öne geçen Radwanska, servis kulladığı 12. oyunu da alarak, seti 7-5 ve 2 saat 26 dakika süren maçı da 2-1 kazandı. -Yarının programı- Şampiyonda yarın yapılacak 3 maçla grup maçları sona erecek. Turnuvada yarın ilk maçta saat 17.00'de Li Na ile Samantha Stosur karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Kvitova-Radwanska maçı yapılacak. Günün son maçında da Bartoli ile Azarenka karşılaşacak.