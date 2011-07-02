T24 LogoT24 Logo
Spor

KVITOVA: İNANILMAZ BİR DUYGU WIMBLEDON (A.A)

02 Temmuz 2011 22:59

-KVITOVA: İNANILMAZ BİR DUYGU WIMBLEDON (A.A) - 02.07.2011 - Çek tenisçi Petra Kvitova, Wimbledon'da tek kadınlar şampiyonu olmasının ardından ''İnanılmaz bir duygu, inanmak birkaç gün alacak'' dedi. Kariyerindeki ilk Grand Slam zaferini kazanan 21 yaşındaki Kvitova, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma boyunca aldığı puanlara odaklandığını, finalde oynadığını fazla düşünmemeye çalıştığını söyledi. Solak olmasının özellikle servis atarken avantaj sağladığını kaydeden Çek tenisçi, maç boyunca rakibinin servislerine iyi karşılık verdiğini ifade etti. Babasının maç sırasında çok heyecanlı olduğunun gözlendiğinin hatırlatılması üzerine ise Kvitova, ''Evet çok heyecanlıydı. Hala ağlıyor'' dedi. Wimbledon'da şampiyon olarak 1,1 milyon sterlin para ödülü kazanan Kvitova, bu para ödülüyle ne yapmayı düşündüğü sorusuna, ''Henüz bilmiyorum, karar vermedim'' yanıtını verdi. Finalde Kvitova'ya 2-0 yenilen 2004 yılının Wimbledon şampiyonu Rus tenisçi Maria Sharapova ise basın toplantısında, Çek raketin performansıyla ilgili ''Tüm fırsatları kullandı, harika bir maç ortaya koydu. Toplara çok güçlü ve benden daha sert vurdu'' değerlendirmesinde bulundu. Bugünkü maçı kaybettiğini ancak finalde oynamasının kendisi için ''büyük bir adım'' olduğunu belirten Sharapova, oyununu ilerlettiğini ve bunun kendisine gelecek için güven verdiğini vurguladı. ''Bugünkü maçtaki performansında neyi değiştirmek isterdin'' sorusu üzerine Sharapova, ''İkinci sette yakaladığım avantajı korumayı isterdim'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24