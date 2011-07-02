-KVITOVA: İNANILMAZ BİR DUYGU WIMBLEDON (A.A) - 02.07.2011 - Çek tenisçi Petra Kvitova, Wimbledon'da tek kadınlar şampiyonu olmasının ardından ''İnanılmaz bir duygu, inanmak birkaç gün alacak'' dedi. Kariyerindeki ilk Grand Slam zaferini kazanan 21 yaşındaki Kvitova, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma boyunca aldığı puanlara odaklandığını, finalde oynadığını fazla düşünmemeye çalıştığını söyledi. Solak olmasının özellikle servis atarken avantaj sağladığını kaydeden Çek tenisçi, maç boyunca rakibinin servislerine iyi karşılık verdiğini ifade etti. Babasının maç sırasında çok heyecanlı olduğunun gözlendiğinin hatırlatılması üzerine ise Kvitova, ''Evet çok heyecanlıydı. Hala ağlıyor'' dedi. Wimbledon'da şampiyon olarak 1,1 milyon sterlin para ödülü kazanan Kvitova, bu para ödülüyle ne yapmayı düşündüğü sorusuna, ''Henüz bilmiyorum, karar vermedim'' yanıtını verdi. Finalde Kvitova'ya 2-0 yenilen 2004 yılının Wimbledon şampiyonu Rus tenisçi Maria Sharapova ise basın toplantısında, Çek raketin performansıyla ilgili ''Tüm fırsatları kullandı, harika bir maç ortaya koydu. Toplara çok güçlü ve benden daha sert vurdu'' değerlendirmesinde bulundu. Bugünkü maçı kaybettiğini ancak finalde oynamasının kendisi için ''büyük bir adım'' olduğunu belirten Sharapova, oyununu ilerlettiğini ve bunun kendisine gelecek için güven verdiğini vurguladı. ''Bugünkü maçtaki performansında neyi değiştirmek isterdin'' sorusu üzerine Sharapova, ''İkinci sette yakaladığım avantajı korumayı isterdim'' dedi.