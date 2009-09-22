Kuzu'dan aşiret açılımı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Kürt açılımı konusunda bölgedeki
aşiretlerin de görüşünün alınabileceğini söyledi.
Bayram tatilini
ailesiyle Alanya'da geçiren TBMM
Anayasa
Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul
Milletvekili Burhan Kuzu, Sealanya Yunus Gösteri
Merkezi çıkışında gazetecilere Kürt açılımıyla ilgili değerlendirmelerde
bulundu. Kuzu, “Aşiretlerin görüşlerini almayı düşünüyor musunuz?” sorusu
üzerine, “Aşiretler Güneydoğu'nun bir gerçeğidir. Aşiret doğu bölgelerimizde
yıllardır var olan bir realite. Yani o açıdan aşiretlerle görüşmek o Kürt
açılımına bir katkısı olacaksa elbette ki görüşülebilir. Yani bunu bir eksiklik
olarak ya da bir tedirginlik olarak görmemek lazım” yanıtını verdi.
Bir
soru üzerine, DTP
milletekilleri ve belediye başkanlarının bayramda şehitlik
mezarlıklarını ziyaret etmesini “Güzel bir şey' diye değerlendiren Kuzu, “Biz
onlardan rahatsız olmayız. Fakat DTP
bugüne kadar
hükümete yanaşmayarak Başbakan'la görüşmüyor. Açılım gündeme geldiği andan
itibaren DTP
'liler adres olarak Öcalan'ı yani terörist başını
göstermeye başladı. Bu demek oluyor ki çok özgür hareket edemiyorlar. Bu konuda
iktidar, muhalefet herkes elinden geleni yapmalı” diye konuştu.
Son
günlerde terör örgütü PKK lehine yapılan eylemlerin Kürt açılımına karşı
olanların çıkarmış olabileceğini kaydeden Burhan Kuzu, bugüne kadar 40 bin
kişinin PKK olaylarında hayatını yitirdiğini kaydetti. Kürt ve Ermeni açılımının
fedakarlık olarak görülmemesi gerektiğini anlatan Kuzu, “Bunları kayıp olarak
görmemeliyiz. Milli birlik, bütünlük için gereken neyse oturup onları
konuşmalıyız. Ama muhalefet sorumsuzca hareket ediyor. Muhalefet, ‘bu işte ben
yokum' diyerek işin içinden çıktığını zannediyor. Böyle bir şey yok. Ben hergün
halkın arasındayım. Vatandaş bu açılımın içini merak ediyor” şeklinde
konuştu.