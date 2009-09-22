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Yaşam

Kuzu'dan aşiret açılımı

22 Eylül 2009 12:32

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Kürt açılımı konusunda bölgedeki aşiretlerin de görüşünün alınabileceğini söyledi.

Bayram tatilini ailesiyle Alanya'da geçiren TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Sealanya Yunus Gösteri Merkezi çıkışında gazetecilere Kürt açılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kuzu, “Aşiretlerin görüşlerini almayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Aşiretler Güneydoğu'nun bir gerçeğidir. Aşiret doğu bölgelerimizde yıllardır var olan bir realite. Yani o açıdan aşiretlerle görüşmek o Kürt açılımına bir katkısı olacaksa elbette ki görüşülebilir. Yani bunu bir eksiklik olarak ya da bir tedirginlik olarak görmemek lazım” yanıtını verdi.

Bir soru üzerine, DTP milletekilleri ve belediye başkanlarının bayramda şehitlik mezarlıklarını ziyaret etmesini “Güzel bir şey' diye değerlendiren Kuzu, “Biz onlardan rahatsız olmayız. Fakat DTP bugüne kadar hükümete yanaşmayarak Başbakan'la görüşmüyor. Açılım gündeme geldiği andan itibaren DTP'liler adres olarak Öcalan'ı yani terörist başını göstermeye başladı. Bu demek oluyor ki çok özgür hareket edemiyorlar. Bu konuda iktidar, muhalefet herkes elinden geleni yapmalı” diye konuştu.

Son günlerde terör örgütü PKK lehine yapılan eylemlerin Kürt açılımına karşı olanların çıkarmış olabileceğini kaydeden Burhan Kuzu, bugüne kadar 40 bin kişinin PKK olaylarında hayatını yitirdiğini kaydetti. Kürt ve Ermeni açılımının fedakarlık olarak görülmemesi gerektiğini anlatan Kuzu, “Bunları kayıp olarak görmemeliyiz. Milli birlik, bütünlük için gereken neyse oturup onları konuşmalıyız. Ama muhalefet sorumsuzca hareket ediyor. Muhalefet, ‘bu işte ben yokum' diyerek işin içinden çıktığını zannediyor. Böyle bir şey yok. Ben hergün halkın arasındayım. Vatandaş bu açılımın içini merak ediyor” şeklinde konuştu.

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