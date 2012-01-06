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Kuzu: Özel yetkili mahkemede yargılanması doğru

Burhan Kuzu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un özel yetkili mahkemede yargılanmasının doğru olduğunu söyledi.

06 Ocak 2012 02:00

T24 - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un özel yetkili mahkemede yargılanmasının doğru olduğunu söyledi.


Kuzu, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının haklarındaki iddialarla ilgili olarak nerede yargılanacağı konusunda muğlaklığın Anayasada son yapılan değişiklikle giderildiğini belirterek, bu konudaki boşluğun doldurulduğunu kaydetti.


Meclis başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının görevinden doğan suçlara, Yüce Divanın bakacağı işler arasına aldıklarını anlatan Kuzu, ''Bu kişilerin Yüce Divanda yargılanması için görevinden doğan suçlar olması gerekiyor. Görevdeyken işlediği suçlar değil....Yüce Divan kimi yargılıyorsa, hepsindeki şart, görevinden doğan suçlar olmasıdır'' dedi.


Başbuğ hakkındaki iddianın ''görevi olmayan bir iş yapmış olması'' olarak ifade edildiğini belirten Kuzu, bu nedenle özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının doğru olduğunu kaydetti.



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