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Politika

Kuzu: Konu tartışmalıdır TBMM (A.A)

05 Ocak 2012 18:00

-Kuzu: Konu tartışmalıdır TBMM (A.A) - 05.01.2012 - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, ''Milletvekillerinin yapabileceği ve yapamayacağı işler konusunda Anayasa ve yasada hükümler bulunmasına rağmen, sınırların belirsiz olması nedeniyle konu tartışmalıdır'' dedi.  Kuzu, Mecliste yaptığı yazılı açıklamada, ''milletvekilliğinin düşürülmesi'' ile ilgili sözlerine açıklık getirdi. Kuzu, ''Hakan Şükür'ün yapacağı işle ilgili özel bir demeç'' vermediğini bildirdi.  Burhan Kuzu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Bu konu yeni anayasada mutlaka net bir şekilde düzenlenmelidir. Zira, bu hükme aykırı hareket etmek milletvekilliğinden düşme sebepleri arasında sayılmıştır. Yani ağır bir yaptırıma bağlanmıştır. Bu nedenle bu güne kadar hiçbir milletvekilliği düşürülmemiştir. Bunun dışında konunun etik olup olmaması ile ilgili veya Sayın Hakan Şükür'ün yapacağı işle ilgili özel bir demecim olmadı. Ben sadece Anayasa ve yasada bu konuda açık bir hüküm olmadığına ve bununla birlikte uygulanacak yaptırımın ağırlığına dikkati çektim. Basında bunun dışında yer alan değerlendirmeler çarpıtılarak verilmiştir.''

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