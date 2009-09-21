Kuzu: Aşiretlerin de fikirleri alınabilir

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Kürt açılımı konusunda bölgedeki aşiretlerin de görüşünün alınabileceğini söyledi.



Bayram tatilini ailesiyle Alanya'da geçiren TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Sealanya Yunus Gösteri Merkezi çıkışında gazetecilere Kürt açılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kuzu, 2Aşiretlerin görüşlerini almayı düşünüyor musunuz?' sorusu üzerine, 'Aşiretler Güneydoğu'nun bir gerçeğidir. Aşiret doğu bölgelerimizde yıllardır var olan bir realite. Yani o açıdan aşiretlerle görüşmek o Kürt açılımına bir katkısı olacaksa elbette ki görüşülebilir. Yani bunu bir eksiklik olarak ya da bir tedirginlik olarak görmemek lazım' yanıtını verdi.



'DTP özgür hareket edemiyor'



Bir soru üzerine, DTP milletekilleri ve belediye başkanlarının bayramda şehitlik mezarlıklarını ziyaret etmesini 'Güzel bir şey' diye değerlendiren Kuzu, 'Biz onlardan rahatsız olmayız. Fakat DTP bugüne kadar hükümete yanaşmayarak Başbakan'la görüşmüyor. Açılım gündeme geldiği andan itibaren DTP'liler adres olarak Öcalan'ı yani terörist başını göstermeye başladı. Bu demek oluyor ki çok özgür hareket edemiyorlar. Bu konuda iktidar, muhalefet herkes elinden geleni yapmalı' diye konuştu.



Son günlerde terör örgütü PKK lehine yapılan eylemlerin Kürt açılımına karşı olanların çıkarmış olabileceğini kaydeden Burhan Kuzu, bugüne kadar 40 bin kişinin PKK olaylarında hayatını yitirdiğini kaydetti. Kürt ve Ermeni açılımının fedakarlık olarak görülmemesi gerektiğini anlatan Kuzu, 'Bunları kayıp olarak görmemeliyiz. Milli birlik, bütünlük için gereken neyse oturup onları konuşmalıyız. Ama muhalefet sorumsuzca hareket ediyor. Muhalefet, ‘bu işte ben yokum' diyerek işin içinden çıktığını zannediyor. Böyle bir şey yok. Ben hergün halkın arasındayım. Vatandaş bu açılımın içini merak ediyor' şeklinde konuştu.



'Masadan kaçarak Ermeni sorunu çözülmez'



Ermeni açılımı hakkında da açıklamalarda bulunan Burhan Kuzu, konunun aylardır konuşulmasına rağmen yeniymiş gibi gösterilmesine tepki gösterdi. Kürt ve Ermeni açılımının çözüme kavuşması için ilk önce beyinlerin, gözlerin ve kulakların açılması gerektiğini kaydeden Kuzu, meselelerin ötelenerek ya da masadan kaçarak çözülemeyeceğini savundu. Ermeni açılımında Karabağ meselesinin Türkiye için çok önemli olduğunu anlatan Kuzu, bu konuların görüşmelerde değerlendirileceğini belirtti. Muhalefeti açılıma destek vermeye davet eden Kuzu, “Konuya yaklaşım çok önemli. Daha başta 'Ben bu işte yokum' derseniz olmaz. 'Varım' dersiniz ama işin gidişatında gerçekten ülkenin lehine bir tablo çıkmazsa vazgeçersiniz” diye konuştu.