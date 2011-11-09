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Çevre

Kuzeydeki buzullar 2015'e kadar eriyecek!

Bilim insanları, Kuzey Kutbu Denizi'ndeki buz kütlesinin 2015 yazına kadar tamamen eriyebileceği uyarısında bulundu.

09 Kasım 2011 02:00

 
T24 -  Bilim insanları, Kuzey Kutbu Denizi'ndeki buz kütlesinin 2015 yazına kadar tamamen eriyebileceği uyarısında bulundu.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Peter Wadhams, Kuzey Kutbu Denizi'ndeki buzların sanılandan çok daha büyük bir hızla eridiğini ve dört yıl içinde tamamen ortadan kalkabileceğini açıkladı.


Kuzey Rusya, Kanada ve İzlanda arasındaki buz kütlesinin yüz ölçümünün 4 milyon kilometre kareye düştüğünü belirten Wadhams, buz kütlesinin kış aylarında tekrar oluşabileceğini ancak yaz aylarında Kuzey Kutbu Denizi'nde buz olmayacağını açıkladı.


Buz kütlesinin erimesi, kutup ayıları gibi bazı hayvanların yaşam alanlarının yok olmasına da neden olacak.



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