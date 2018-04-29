T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kuzey ve Güney Koreli liderler buluşacak

Güney ve Kuzey Koreli liderlerin gelecek ay ilk yüz yüze görüşmelerini yapacağı belirtilirken, Güney Kore kaynakları Kuzey'in güvenliğinin garanti altına alınması durumunda nükleer silahlarından kurtulmayı müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Güney ve Kuzey Koreli liderlerin gelecek ay ilk yüz yüze görüşmelerini yapacağı belirtilirken, Güney Kore kaynakları Kuzey'in güvenliğinin garanti altına alınması durumunda nükleer silahlarından kurtulmayı müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

Güney Kore'den yapılan açıklamada, konunun Güney Koreli yetkililerin Pyongyang'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiği bildirildi.

Kim'in aynı zamanda ABD'yle de görüşmelere açık olduğunu ve nükleer silah denemelerine son vereceği de belirtildi.

Güney Koreli yetkililer, Güney Kore lideri Moon Jae-in'in önümüzdeki ay yapılacak zirvede bir araya geleceğini ifade etti.

Kim Jong un ve Moon Jae-in'in sınır bölgesinde bulunan Panmunjom ateşkes köyünde buluşacağı ve ayrıca iki ülkenin liderler arasında bir telefon hattı kurulması konusunda uzlaştıkları duyuruldu.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kuzey, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda istekli olduğunu gösterdi. Kuzey Kore'ye yönelik askeri tehditler azalır, rejimin güvenliği garanti edilirse, Kuzey nükleer silahlara sahip olmak için hiçbir nedenleri kalmayacağını ifade etti" denildi.

ABD, ancak nükleer silahlardan arınma gündeme geldiği takdirde Kuzey Kore ile müzakerelere girişebileceğini belirtmişti.

ABD, Kuzey-Güney arasında gelişen temaslar konusunda "ihtiyatlı bir iyimserlik" içinde olduklarını söylerken, Pyongyang nükleer silahlarını bırakmaya hazır olana dek resmi görüşme yapma olasılığı bulunmadığına dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Trump Twitterr mesajında "Dünya izliyor ve bekliyor. Belki boşa bir umut, ama ABD her iki yöne de gitmeye hazır" dedi.

Güney Kore heyetinin, Kuzey'deki görüşmeler hakkında brifing vermek üzere Washington'a gideceği belirtildi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/971025582061424640

Güney Koreli yekililer dün Kim Jong-un ile dört saat süren bir akşam yemeği yedi. Güney Kore heyeti arasında İstihbarat Başkanı Suh Hoon ve Ulusal Güvenilk Danışmanı Chung Eui-yong da vardı.

Görüşmelere Kim'in eşi Ri Sol-ju ve kızkardeşi Kim Yo-jong da katıldı.

Kim Jong-un'in iktidara gelmesinden bu yana ilk kez Seul'den bir heyet Kuzey Kore'ye gitti.

Kim Jong-un 2011 yılında ülkenin lideri olmasından bu yana çok az yabancı yetkiliyle görüştü ve son olarak 2007'de Güney'den bir heyet Pyongyang'ı ziyaret etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GüneyKuzey KoreliGüney KoreKuzeyKoreGüney KoreliPyongyang Kuzey KoreKim Jong-unABDKoreliMoon Jae-inKim JongPanmunjomGüney Kore CumhurbaşkanlığıKore YarımadasıKuzey KoreABD Kuzey-GüneyPyongyangBaşkanı Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24