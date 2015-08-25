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Dünya

Kuzey ve Güney Kore uzlaştı

Kuzey Kore karşıtı propaganda yayınını salı günü öğleden sonra durduracağını açıkladı

25 Ağustos 2015 01:28

Güney Koreli ve Kuzey Koreli yetkililerin, son günlerde yarımadada artan gerilimin yatıştırılması için başlattıkları görüşmelerde uzlaşmaya vardığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Güney Kore'nin Yonhap haber ajansında yer alan haberlerde, cumartesi gününden beri sınırdaki Panmunjom köyünde Güney ve Kuzey Koreli yetkililer arasında yapılan görüşmelerin uzlaşmayla sona erdiği kaydedildi.
      
Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Kwan-jin, yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetiminin bu ay başında iki Güney Kore askerinin yaralandığı mayın patlamasıyla ilgili "üzüntüsünü bildirdiğini" söyledi.
      
Kim, buna karşılık Güney Kore'nin ülkesinin sınırda yaptığı Kuzey Kore karşıtı propaganda yayınını salı günü öğleden sonra durduracağını açıkladı.
      
Devlet Başkanı Park Geun-hye, ülkesinin sınırda yaptığı Kuzey Kore karşıtı propaganda yayınını durdurması için Pyongyang yönetiminin özür dilemesini istemişti.
      
Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, 4 Ağustos'ta Kore devletleri arasındaki 4 kilometrelik sınır bölgesinde Güney Koreli iki askerin ağır yaralanmasına neden olan patlamadan Kuzey Kore'yi sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine Güney Kore, 11 yıl sonra sınır bölgesinde Pyongyang karşıtı propaganda yayını yapmaya başlamış, Kuzey Kore de Güney'i propaganda yayınını sonlandırmaması halinde hava saldırıları yapmakla tehdit etmişti.
      
Güney ve Kuzey Kore arasında perşembe günü karşılıklı top ateşi açılmış ve sınır bölgesinde yaşayan halk tahliye edilmişti. İki ülkeden üst düzey yetkililer, yarımadada artan gerilimi yatıştırmak amacıyla cumartesi günü sınır bölgesindeki Panmunjom köyünde görüşmelere başlamıştı.

 

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