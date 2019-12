Kuzey Ve Güney Kore donanmaları çatıştı

'Uzak Doğu'nun düşman kardeşleri' olarak bilinen Güney Kore ve Kuzey Kore donanmaları arasında çatışma çıktı. Seul yönetimi, çatışma sonrasında Kuzey Kore gemisinin alevler içinde kaldığını söyledi.



Yonhap ajansının hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, her iki ülkenin batısında yer alan Sarıdeniz'de meydana gelen olayda, Kuzey Kore donanmasına ait bir geminin Güney Kore karasularını ihlal etmesi nedeniyle Güney Koreli bir savaş gemisinden ateş açıldı.



İki ülke arasında sınır anlaşmazlığının bulunduğu bölgede sabah saatlerinde meydana gelen çatışmada, Kuzey Kore gemisinin de açılan ateşe karşılık verdiği kaydedildi.



Yaşanan gerginlik sonrası Kuzey Kore, Seul yönetiminden özür dilemesini istedi.



Obama'nın Asya turu



Çatışmada can kaybı bulunmadığı ifade edilen haberde, söz konusu gelişmenin ABD Başkanı Barack Obama'nın Asya ziyareti arifesinde olduğuna işaret edildi.



Aynı bölgede taraflar arasında 1999 ve 2002 yılları arasında çıkan çatışmalarda can kaybı da meydana gelmişti.