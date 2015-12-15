Kuzey Ormanları'na yeni darbe: Üçüncü havalimanı için taş ocağı kuruluyor!

3. havalimanı projesi nedeniyle yoğun tahribata uğrayan Ağaçlı köyü ve Işıklar köyüne Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon ortaklığı ile kurulan İGA Havalimanı AŞ şimdi de maden ocağı kuruyor. Ormanlık arazilere kurulacak maden ocaklarının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci dün başlatıldı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Ağaçlı köy merkezine 2 kilometre uzaklıkta olan ormanlık arazide her gün patlatma yöntemiyle çalışılacak. 3. havalimanı projesine malzeme sağlamak için kurulan ocaklar havalimanı inşaatı tamamlanana kadar devam edecek. Maden Ocakları projesini “felaket” olarak yorumlayan Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri sert tepki gösterdi.

Proje kapsamında faaliyet alanında 24 saat olmak üzere yılda 300 gün, üç vardiya halinde 30 kişinin çalıştırılması planlanıyor. 2 maden ocağı projesinin bedeli toplam 1 milyon 900 bin TL. Proje için tonlarca su kullanılacak.

"Yaşanmaz halde..."

Maden ocakları için çok sayıda kamyon kullanılacak. Günde 2 bin sefer yapacak olan kamyonlar orman yolunu kullanacak. Bu durumun ek trafik yükü yarattığına proje tanıtım dosyasında da yer veriliyor. Maden Ocakları projesine sert tepki gösteren Kuzey Ormanları Savunması aktivisti Onur Akgül, “Ağaçlı köyü hem 3. köprü hem de 3. havalimanı proje çalışmaları yüzünden yaşanmaz hale gelmiş durumda. Çevresindeki tüm doğal alanlar paramparça edilmiş ve adını aldığı ağaçların on binlercesi kesildi. Sosyal hayatı da bu projelere malzeme sağlayan maden ocakları bitirmiştir” dedi.