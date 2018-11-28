Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük çöktü, işçiler enkaz altında kaldı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkazın altında kaldığı bildirildi.

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme yaşandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan işçiler aşağı düşerek enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Enkaz altında 5 işçinin kaldığı öğrenildi.



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Olay yerinden görüntüler