Kuzey Marmara Otoyolu sözleşmesinde değişiklik: Araç geçiş garantisi 3-4 kat arttırıldı, işletme süresi 13 yıla uzatıldı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun ihalesini alan ortak girişimin imzaladığı sözleşmeyi Meclis gündemine taşıdı. Sözleşmenin iş bitiminden sonra değiştirilerek araç geçiş garantilerinin 3- 4 kat arttırılmasını ve ortak girişimin işletme süresinin de 9 yıldan 13 yıla uzatılmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu.

Öztunç, yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan kamuoyu adına şu sorulara yanıt istedi:

1-Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi bittikten sonra ihale şartları, iş bitimi sonrası ödemeler başladığında neden değiştirilmiştir? Yapılan değişiklikler nelerdir? Bu değişikliklerde kamunun yararına herhangi bir düzenleme yapılmış mıdır?

2-Kuzey Marmara Otoyolunun sözleşme süresi ne kadardır? Bu süre, iş bitiminden sonra sözleşmede belirtilen süreye ilave olarak ne kadar arttırılmıştır? Bu sürenin arttırılma gerekçesi nedir?

3-Bu otoyolun sözleşmesindeki araç garantisi taşıt/gün olarak ne kadardır? Sözleşmedeki taşıt garanti sayısı (taşıt/gün) otoyol bitiminde neden değiştirilmiştir? Yapılan artış miktarı ne kadardır?

4-İhale sonrası yapılan bu değişikliler ile ilgili talimatı kim vermiştir?