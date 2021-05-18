Kuzey Makedonya, bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Rusya'nın Üsküp Büyükelçiliği'den yapılan açıklamada, "Diplomatımızın sınır dışı edildiğini doğruluyoruz, gerçekten de böyle bir karar alındı. Halihazırda Rusya karşı önlemler değerlendiriyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus diplomatın sınır dışı edilme sebebinin bilinmediği kaydedildi.

"7 gün içinde ülkeden ayrılmalı"

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, "Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, Rusya Büyükelçiliği'nin bir diplomatını istenmeyen kişi ilan etme kararı alındı. Bu bağlamda, 14 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya Büyükelçisi'ne (Sergey Bazdnikin) söz konusu diplomatın 7 gün içinde Kuzey Makedonya topraklarından ayrılması talebini içeren nota verildi" diye açıkladı.