Kuzey Kutup Dairesi'nde 600 yılın en sıcak yazları

Kuzey Kutup Dairesi'nin, 600 yıldan bu yana en sıcak yazlarını 2005, 2007, 2010 ve 2011'de geçirdiği belirlendi.

ABD 'deki Harvard Üniversitesi'nden bilim adamları ağaç gövdeleri, buzullar, göl tortuları ve hava durumunu inceleyerek, son yıllarda yüksek enlemlerdeki sıcaklıkların rekor düzeye çıktığını ifade etti.

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, bölgenin 2005, 2007, 2010 ve 2011'de 1400 yılından bu yana en sıcak yazları geçirdiği vurgulandı.

Araştırmacılar, Rusya ile Grönland'in batısı ve Kanada 'nın kuzeyinde 600 yılın en sıcak yazının 2010'da yaşandığına dikkati çekti.

Kuzey Kutup Dairesi, Rusya, Alaska, Grönland, İsveç, Norveç, ve Finlandiya'dan geçiyor.