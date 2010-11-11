-KUZEY KUTBUNDA İLK CAMİ INUVIK (A.A) - 11.11.2010 - Kanada'nın en kuzeyinde ve Kuzey Kutup dairesi içindeki ilk cami, Inuvik kasabasında kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla resmen kapılarını cemaate açtı. 3 bin 500 nüfuslu kasabada yaşayan 80 kadar Müslümanın ibadeti için, 4 bin km ötedeki Manitoba'da inşa edilen prefabrike cami, Inuvik'e dev bir TIR ve bir tekneyle taşındı. İçine körfez Arap ülkelerinden bir Müslümanın bağışladığı kırmızı halıların serildiği seyyar caminin kadınlara mahsus bir bölümünün yanısıra, bir mutfak ile bir de kütüphanesi bulunuyor. Kanada medyasının "Tundranın küçük camisi" adını verdiği camiyi yaptıran Zübeyde Tallab Vakfı'ndan Hüseyin Guisti, dün düzenlenen açılışta yaptığı açıklamada, "Bu büyük bir heyecan, sevinç ve görevini yerine getirmişlik duygusu" diye konuştu. Açılışta termometre sıfırın altında 8 dereceyi gösteriyordu. Kasabanın cemaati, daha önce ibadet için eski bir karavanı kullanıyordu.