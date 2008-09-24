Kuzey Kutbu'na metan tehdidi

Büyük miktarlarda metan gazının denizlerden yüzeye çıkması Kuzey Kutbu’nun ısınmasına ve buzulların erimesine neden oluyor. Indepentent gazetesinin haberine göre Rusya’nın kuzey kıyılarını gezen araştırma gemisindeki bilim insanları ilk defa, sera gazı olarak karbondioksitten 20 kat daha güçlü olan metan gazının milyonlarca tonunun Kutup Denizi’nden atmosfere salınmasına şahit oldu.



Metanın yeraltında depolanması önemli çünkü uzmanlar metanın ani salınımının geçmişte küresel ısınmadan, iklimdeki dramatik değişimden, hatta türlerin tükenmesinden sorumlu olduğuna inanıyor. Yüksek miktarlarda metan gazına, Sibirya’nın kıta sahanlığındaki binlerce kilometrekare alanı kaplayan bölgelerde rastlayan uzmanlar, bunun bölgenin son yıllarda yaşadığı ani ısınmayla ilgili olduğu konusunda uyarıyor. Metan gazının atmosferde daha yüksek oranda bulunması, sıcaklığı yükselterek kutuplardaki buzulların erimesine ve daha fazla metan salınımına yol açıyor.



Karbon bombası



Uluslararası Sibirya Sahanlığı Araştırması’ndan bilim insanları kutup bölgesinin altında depolanmış metanın miktarını, tüm dünyadaki kömür rezervlerindeki karbon miktarının tamamından daha fazla olarak hesapladı. Rusya Bilim Akademisi’nden Igor Semletov, kutuptaki metan salınımının en önemli sebebinin buzul erimesi nedeniyle Sibirya’nın ırmaklarından akan görece daha sıcak suyun hacminin artması olduğunu söylüyor.

Pek çok bilim insanı denizdeki buzul erimesinin küresel ısınmayı hızlandıracağını, çünkü üzerinde buzul olmayan bir okyanusun, buzla kaplı bir denizin yansıtıcı yüzeyine göre güneşten daha fazla sıcaklığı emeceğini söylüyor.



