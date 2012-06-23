Kuzey Kutbu'na 1 milyon kişinin ismi yazılacak

Greenpeace’in Kuzey Kutbu’nu korumak için başlattığı kampanyaya Paul McCartney’den Penelope Cruz’a kadar pek çok ünlü sanatçı destek veriyor. Greenpeace’in başlattığı kampanyanın hedefi Kuzey Buz Denizi’nde petrol aramalarının ve sürdürülebilir olmayan balıkçılığın durdurulması.

Kampanya önceki gün, Brezilya’nın Rio kentindeki Yeryüzü Zirvesi sırasında gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile duyuruldu. Basın toplantısında Greenpeace Genel Direktörü Kumi Naidoo’nun yanı sıra aktris Lucy Lawless da katıldı.

Ayrıca, Pasifik’te gün doğumu ile birlikte farklı ülkelerde kutup ayısı kostümü giyen eylemciler, Kuzey Kutbu’nu kurtarma çağrısında bulundu. Sidney’de Opera Binası önünde kutup ayılarının görülmesi ile başlayan eylemler, gündoğumunu takip ederek, Çin’de “Çin Seddi”, Hindistan’da “Tac Mahal” gibi ünlü yapılar önünde ve Roma, Berlin, Avusturya gibi pek çok ülkede devam etti.

Kampanyaya imzaları ile destek veren pek çok ünlünün arasında “Zeyna” rolü ile tanınan Lucy Lawless, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, aktörler Javier Bardem, Robert Redford ve Radiohead grubunun solisti Thom York da bulunuyor. Kampanyada imza sayıları bir milyona ulaştığı zaman Greenpeace, imzaları Kuzey Kutbu’nda buzların 4 km altında deniz yatağına yerleştirecek.

İsimlerinin Kuzey Kutbu’na yerleştirilmesini isteyen herkes, www.SaveTheArctic.org sitesinden imza kampanyasına katılabilir.