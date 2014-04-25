Kuzey Kore'ye mesaj



Güney Kore'de temaslarda bulunan ABD Başkanı Obama, cuma günü Kuzey Kore'ye yönelik açıklama yaptı. Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer bomba denemesi yapacağına dair işaretler olduğunu ve yapması durumunda dünyada daha da isole olacağına dikkat çekti.

Obama, Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Park Guen Hye ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Kuzey Kore'nin tartışmalı nükleer programı kapsamında yeniden nükleer bombası denemeleri hazırlığında olduğuna dair işaretler olduğu belirten Obama, böylesi bir provakasyonun tolere edilmeyeceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı, Kuzey Kore'nin tehditlerinin, ülkeyi daha da isole edeceğine dikkat çekti. Obama aynı yamanda, Kuzey Kore'ye uygulanacak yaptırımlar konusunda düşünülmesi gerektiğinin de zamanının geldiğini belirtti.

Obama ve Park, Güney Kore'deki askeri varlığın artırılması hususnda da görüş birliğine vardı. Halihazırda Güney Kore'de 28 bin 500 Amerikan askerinin konuşlandırılmış olduğu bildiriliyor. Obama temaslarında, ABD ile Güney Kore'nin omuz omuza olduğu mesajını verdi.

'Kuzey Kore pervasız bir dış politika izliyor'

ABD Başkanı Obama, Pyöngyang yönetimini pervasız bir dış politika izlemekle eleştirdi. Obama, ülkedeki sivil halka dair kaygı duyduğunu da sözlerine ekledi. Obama, Kuzey Kore lideri Kİm Joung Un ile diyalog yolunun açık olduğunu ancak ülkenin nükleer çalışmalarını şeffaf hale getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Obama, cumartesi güne Güney Kore'den ayrılacak. Kuzey Kore'nin nükleer çalışmaları uzun süredir tartışmalara yol açıyor. Güney Kore, Kuzey Kore'nin dördüncü nükleer testini yapma hazırlığı içinde olduğundan şüphe ediyor. Zira Kuzey Kore mart ayında, iki orat menzilli füze denemesinin eleştirilmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne yeni bir nükleer deneme yapacakları tehdidinde bulunmuştu.