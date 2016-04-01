Kuzey Kore'ye karşı ABD-Çin işbirliği

ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini önlemek için Çin ve ABD'nin işbirliği yapacağını söyledi.

Kuzey Kore geçen haftalarda hidrojen bombası denemesi yapmış ve sıklıkla deneme amaçlı füze ateşlemişti.

Barack Obama ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Washington'da Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde bir araya geldi.

Obama, her iki ülkenin de Kore Yarımadası'nın 'nükleerden arınmasını istediklerini' söyledi.

Obama, Çin Devlet Başkanı'yla görüşmesinde 'uluslararası yükümlülükleri ihlal eden ve gerilimi artıran nükleer füze denemeleri gibi eylemleri nasıl caydıracakları konusunda uzlaşı aradıklarını' dile getirdi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın aktardığına göre de Jinping, 'yeni anlaşmaya varılan yaptırımların tam ve kesin olarak uygulanmasının tüm taraflar için kritik önemde olduğunu' söyledi.

Çin Dışişleri Bakan yardımcısı Zheng Zeguang, liderlerin "farklı meselelerle ilgili liderlerin samimi ve etraflıca görüş alışverişinde olduklarını" ifade edip görüşmenin "olumlu, yapıcı ve verimli" geçtiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin 6 Ocak'ta yaptığı nükleer deneme ile 7 Şubat'ta uzun menzilli füzelerle uzaya uydu göndermesi, mevcut BM yaptırımlarını ihlal ediyordu.

Bu denemelerin ardından BM ve Washington, Pyongyang'a yeni yaptırımlar uyguladı.

Gemiler denetlenecek

BM'nin bu adımı Çin'den de destek gördü. Bu desteğin, Pekin ile Washington arasında yapılan iki aylık müzakere sürecinin ardından geldiği bildiriliyor.

Kuzey Kore'nin 2006, 2009 ve 2013 yıllarında yaptığı denemelerin ardından uygulanan BM yaptırımları, Pyongyang'ın nükleer çalışmalarını azaltmasına etki etmemişti. Yaptırımların uygulanmasına ilişkin sorumluluğun büyük bir kısmı Çin'in omuzlarında.

Zira yeni önlemler, Çin'e ulaşan tüm Kuzey Kore gemilerinin kaçakçılık denetiminden geçmesini ve bu alışverişten elde edilen karın Kuzey Kore'nin nükleer programına gittiğine dair kanıt bulunması durumunda da ithalatın durdurulması öngörülüyor.

Washington, uzun bir süredir Kuzey Kore'ye baskı yapması için Pekin'i ikna etmeye çalışıyordu.

Çin Dışişleri Bakanlığı geçen haftaki açıklamasında, Kuzey Kore'ye ilişkin kapsamlı görüşmeler yürütülmesinden yana olduklarını görüşmelere bölge güçlerinin de dâhil edilmesini istediklerini belirtmişti.

Perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede yeni müzakerelere devam edilip edilmeyeceği yönünde bir uzlaşıya varıldığı teyit edilmedi.

Obama, Perşembe günü liderleriyle görüştüğü müttefikleri Güney Kore ve Japonya'yla da yakından işbirliği yapılacağını söyledi.

Obama, "Kuzey Kore'nin provokasyonlarını defetmek ve provokasyonlara karşı savunmak için çabalarımızı birleştirdik" dedi.