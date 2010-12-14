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Dünya

KUZEY KORE'NİN URANYUM ZENGİNLEŞTİRDİĞİ İDDİASI SEUL (A.A)

14 Aralık 2010 10:31

-KUZEY KORE'NİN URANYUM ZENGİNLEŞTİRDİĞİ İDDİASI SEUL (A.A) - 14.12.2010 - Kuzey Kore'nin daha önce açıklanmayan 3-4 tesiste gizli bir şekilde uranyum zenginleştirdiği iddia edildi. Bir Güney Koreli istihbarat kaynağı, nükleer silah yapımında kullanılabilecek uranyumun zenginleştirilen tesisler arasında, Amerikalı uzman Siegfried Hecker'a geçen ay gösterilen Yongbyon tesisinin bulunmadığını söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, Kore'de yayımlanan Çosun İlbo gazetesine yaptığı açıklamada, Kuzey'in bir süredir farklı tesislerde uranyum zenginleştirme denemeleri yaptığını iddia etti. Yongbyon tesisini geçen ay ziyaret eden Hecker, Kuzey Kore'nin uranyum zenginleştirme programının ciddiye alınması gerektiğini vurgulamıştı.

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