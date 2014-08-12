Kuzey Kore'nin kurucusu banknotlardan silindi

Kuzey Kore'nin kurucusu Kim İl Sung'un resmi, banknotlardan çıkarıldı.

Kuzey Kore devletinin kurucusu Kim İl Sung, ülkenin en yüksek değerdeki banknotu olan 5 bin vonun yeni baskılarından çıkarıldı.

Temmuz ayı sonunda tedavüle çıkan yeni 5 bin vonluk banknotun önyüzünde Kim İl Sung'un portresi yerine doğduğu ev yer alıyor. Resmi kura göre 50 dolar değerindeki 5 bin vonluk banknotun arka yüzünde ise bir müze binası görülüyor.

Güney Kore'nin Çosun İlbo gazetesi, son gelişmeyi, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, 1994'te ölen dedesi Kim İl Sung'a ilişkin yüceltici devlet siyasetini frenleme girişimi" olarak yorumladı.