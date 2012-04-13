'Kuzey Kore'nin füzesi okyanusa çakıldı

Kuzey Kore'nin uzun menzilli füzesi fırlatıldıktan saniyeler sonra dört parçaya ayrılarak denize çakıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, TSİ 00.30’da yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin yerel saatiyle saat 07.39’da uzun menzilli roket ateşlediğini” duyurdu.

Bakanlık açıklamada, “ABD ve Güney Kore istihbarat yetkilileri ateşlemenin başarılı olup olmadığı konusunda bilgi elde etmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.

Güney Kore’nin Yonhap haber ajansı ise roketin izlediği rotanın hükümet yetkililerince belirlenmeye çalışıldığını belirtti.

Okyanusa düştü

ABD ve Güney Kore’den gelen açıklamaların ardından, Japon yetkililer, Kuzey Kore’nin “uçan cisminin” okyanusa düştüğünü belirtti. Roketin, Kore Yarımadası’nın batısında, Japonya ile Filipinler arasındaki sulara düştüğü ifade edildi.

Kuzey Kore basını, roketin başarısız olduğunu doğruladı ve bu konuda soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ateşlemenin hemen ardından, Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore sınırı yakındaki yerleşimcilerine, roketten düşebilecek enkaz riskine karşı sığınaklara gitmelerini istedi.

Güney Kore ordusundan Tümgeneral Shin Won Sik, “Roketin 151 kilometre irtifaya ulaştığını, ardından, bir-iki dakikalık süre içinde 20 parçaya ayrıldığını ve Kore Yarımadası’nın batı yakasında 100-150 kilometrelik bir alanda okyanusa düştüğünü” söyledi.

Güney Koreliler düşman kardeşinin roketi hakkındaki haberleri televizyondan takip etti.

Çin'den tüm taraflara mesaj

Kuzey Kore, roketin, devletin kurucusu Kim Il Sung’un 100’üncü yaş gününü anmak amacıyla yörüngeye bir uydu taşıyacağını öne sürmüş ve ateşlemenin barışcı olduğunu ifade etmişti. Batı ülkelei ise roket testinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yasaklanmış olan gizli balistik füze testi olduğunu iddia etmişti.

Çin, bir açıklama yaparak, ateşlemenin ardından tüm tarafların “soğukkanlılığını koruması gerektiğini” ifade etti.