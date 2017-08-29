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Ekonomi

Kuzey Kore'nin füze denemesi, altına talebi arttırdı

Altının ons fiyatı 1,322 doları gördü

29 Ağustos 2017 14:13

Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin Japonya açıklarına düşmesi, uluslararası piyasalarda altın fiyatlarını tırmanışa geçirdi. Artan 'güvenlik' endişeleri nedeniyle altının ons fiyatı 1,322 dolara kadar yükseldi.

Spot piyasada işlem gören altın yüzde 0.9 değer kazanarak ons başına 1,322.41 dolar seviyesine tırmandı ve 9 Kasım'dan bu yana en yüksek gün içi seviyesini gördü.

Serbest piyasada çeyrek altın güne 240, tam altın ise 956 lira satış fiyatıyla başladı.

Dolar 3.45, euro ise 41.3 liradan alıcı buluyor.

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AltındolareuroKuzey KoreJaponyafüze denemesi

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