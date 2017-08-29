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Dünya

Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzeye Avustralya'dan tepki: Tehlikeli ve tehditkâr bir davranış

"Kuzey Kore’yi destekleyenlere karşı güçlü yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz"

29 Ağustos 2017 12:57

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Kuzey Kore’nin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden balistik füze denmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayı kınadıklarını açıkladı.

Malcolm Turnbull'ın, başbakanlık resmi sitesinde yayınladığı açıklamada, Kuzey Kore’nin bu sabah Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düşen balistik füze denemesini, "Tehlikeli bir rejimin kışkırtıcı ve tehditkâr davranışı" olarak tanımladı.

Pyongyang yönetimin gerçekleştirdiği orta menzilli balistik füze denmesinin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Turnbull, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine dikkati çekti.

Turnbull, tüm ülkeleri mevcut BM Güvenlik Konseyinin karaları kapsamında Pyongyang yönetiminin davranışlarını değiştirmesi için baskı yapmaya çağırarak, ülkesinin kararlara ek olarak Kuzey Kore’yi destekleyen kişi ve kuruluşlara karşı da güçlü yaptırımlar uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

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