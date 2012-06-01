Kuzey Koreliler Michael Jackson'ın öldüğünü daha bilmiyor!

Turist olarak Kuzey Kore'ye giren iki İngiliz gazeteci karşılaştıkları ilginç detayları yazdı.



Kuzey Kore’ye iş adamı kılığında giren The Sun gazetecileri Alex Peake ve Simon Jones ilginç detaylarla dolu 1 hafta geçirdi.

Peake ve Jones önce İngiliz seyahat firması Lupine Travel’ın Çin’deki bir bağlantısı sayesinde vize almayı başardı. Sahte iş adresleri ve telefonlarla firmayı kandıran Peake ve Jones Çin sınırından Kuzey Kore’ye girdi.Sınırda bulunan Sinuiju kasabasındaki 6 katlı binalar Çin’den yeni ve şık apartmanlar gibi görünüyor. Ancak içerisinde kimse yaşamıyor. Binaların pencereleri de yok. Sadece Kuzey Kore’nin zengin görünmesi için inşa edilen binalar dışında bölgede birçok gözetleme kulesi var. Askerler sınırı geçmek isteyenleri vurma iznine sahip.



Titanik'e izin var



Kasabada yaşayanların hepsi eski liderleri Kim Jong II anısına resminin bulunduğu rozetler takıyor. Kimsenin gülmediği kasabada insanlar yere bakarak yürüyor. Trenle 6 saatlik bir yolculuk yapan gazeteciler başkent Pyongyang’a vardı. Kentteki 47 katlı Yanggakdo adlı otele yerleştiler. Otel kentte turistler için ayrılan iki otelden biri. Otelde bulunan 6 asansörden hiçbiri 5. katta durmuyor. Çalışanların yaşadığı 5. kat dışında oteldeki bir diğer ilginç detay televizyonlar. Televizyonda sadece rejim propogandası içeren görüntüler gösteriliyor. Zaten ülkede yayınlanmasına izin verilen sadece 3 yabancı film mevcut. Bunlar da Neşeli Günler, Evde Tek Başına ve Titanik.

Batı karşıtı olmasına rağmen Kuzey Kore’de hamburger ve pizza restoranları var. ‘Gençlik Restoranı’ adlı hamburgerci turistlerin de uğrak yeri. Kentteki dev kütüphanede ise 25 milyon kitap olduğu söyleniyor. Eğer doğruysa bu dünyanın en büyük kütüphanesi demek oluyor.

Kuzey Koreliler Beatles müzik grubunu severek dinlediklerini söylüyor. Ancak grup üyesi John Lennon’ı tanımıyorlar. Michael Jackson’ı da seven Kuzey Koreliler gazetecilerden şarkıcının öldüğünü duyunca şaşırıyor. Pyongyang’daki metronun 2 hattı ve 17 istasyonu bulunuyor. Ama iddiaya göre sadece 3 istasyonda duruyor. Metronun bir diğer ilginç yanı ise ayda ortalama olarak sadece 29 sterlin kazanan Kuzey Korelilerin hiçbirinin binmiyor olması. Metroya binenlerin turistleri etkilemek için yetkililer tarafından ayarlanan aktör ve aktrisler olduğu düşünülüyor.



Saat 23.00 uyku vakti!



24 milyon nüfuslu Kuzey Kore’nin başkentinde ışıklar akşam saat 23.00’da kapanıyor. O saatten sonra sadece liderlerin heykelleri aydınlatılıyor. Kentin caddelerinde dolaşan mavi minibüsler ise bütün gün megafonlarından ‘daha sıkı çalış’ diye sesleniyor.

Gazetecileri ülkede en fazla endişelendiren olay ise hayvanlara yapılan kötü muamele oldu. Turistlerin götürüldüğü bir Kuzey Kore sirkinde maymunlar ve ayılar patenle şov yapıyor, ip atlıyor, basketbol oynuyor.