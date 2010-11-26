‘Kuzey Koreli müttefiklerimize destek olmalıyız’

T24 - ABD’de 2012 senesinde düzenlenecek olan başkanlık seçimlerinde adaylığını koymayı düşünen, Cumhuriyetçi Parti üyesi Sarah Palin meşhur gaflarına yenisini ekledi.





Palin, “Kuzey Koreli müttefiklerimizin yanında durmalıyız” dedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Palin



Palin katıldığı bir radyo programında Güney Kore yerine “Kuzey Koreli müttefiklerimizin yanında durmalıyız” dedi. Palin’in gafı programcı tarafından düzeltildi. Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanı Kim Tae-young salı günü yaşanan çatışmayı önleyemediği gerekçesiyle istifa etti. Kuzey Kore hükümeti ise dün “gerekirse Kuzey Kore’nin, Güney Kore’ye yeniden ateş açabileceğini” söyledi.