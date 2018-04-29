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BBC Türkçe

Kuzey Kore'den yeni yaptırımlara kınama: ABD'nin kendini güvende hissetmesi büyük hata

Pyongyang yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlarını kınadı, nükleer programından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Güney Kore yetkilileri de Kuzey Kore'ye sundukları askeri müzakere teklifinin reddedildiğini açı

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulama kararına Pyongyang yönetiminden kınama geldi.

Kuzey Kore yaptırımlara karşı "doğru" cevabı vereceklerini açıkladı ve ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca tavrı devam ettiği sürece, nükleer programını müzakere etmeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Ülkenin resmi haber ajansında (KCNA) yayımlanan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer gücünü artırma yolunda geri adım atmayacağı da belirtildi.

Açıklamada "ABD'nin okyanusun karşısında kendisini güvenli hissetmesi kadar büyük bir hata olamaz" da denildi.

Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore lideri Moon Jae-in de Pazartesi erken saatlerde bir saatlik telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Kuzey Kore'yi "giderek büyüyün bir tehdit" olarak nitelerken, liderler Pyongyang'a yönelik baskının ve yaptırımların artırılmasında mutabık kaldı.

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Güney Kore'nin geçen ay sunduğu askeri müzakere teklifine sırt çevirdiği de açıklandı.

BBC'ye konuşan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Filipinler'deki ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) toplantısında biraraya geldiğini ancak Kuzey Kore'nin Güney'den gelen müzakere teklifini "samimiyetsiz" olarak niteleyerek sırt çevirdiklerini belirtti.

Ancak Pyongyang'dan, Seul'un müzakere teklifine yönelik resmi bir cevap henüz gelmedi.

Pyongyang'ın en yakın müttefiki Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi ise "Kuzey'in, Güney'den gelen olumlu teklifi tamamen reddetmediğini düşünüyorum" dedi.

geçen ay teklifte bulunmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong Ho ile Pazar günü ASEAN toplantısı sırasında görüştü.

Güney Kore medyası, Kang ve Ri'nin önceden planlanmamış bir toplantı gerçekleştirdikilerini ve el sıkıştıklarını duyurdu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kang'ın Kuzey Kore'nin teklifi reddetmesinin, ülkeyi hedef alan yeni yaptırımlarla bağlantılı olabileceğini söylediğini duyurdu.

ASEAN toplantısına katılan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, Kuzey Kore'nin füze denemelerini bırakmasının, müzakereleri istediğine dair en net işaret olacağını belirtmişti.

Güney ve Kuzey Kore arasındaki üst düzey katılımlı son görüşme 2015 yılında olmuştu.

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