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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Kuzey Kore, BM yaptırımlarına rağmen 500 kilometre menzilli iki füze denemesi gerçekleştirdi.

13 Temmuz 2014 16:15


Güney Kore yönetiminin tahminlerine göre, Kuzey Kore, yaptığı füze denemesiyle çarşamba günü başlayan ABD-Güney Kore ortak tatbikatına tepki gösteriyor.

Kuzey Kore'nin tatbikatı provokasyon olarak niteleyip kınaması but tahmine gerekçe olarak gösterildi.

Pyöngyang, böylece balistik füze denemelerini yasaklayan BM kararlarını da ihlal etmiş oluyor. Bu, son iki haftada beşinci füze denemesiydi.

Kuzey Kore, haziran ayı sonunda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Güney Kore'yi ziyareti öncesi iki kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti. Uzmanlar, Şi'nin önce Güney'i sonra Kuzey'i ziyaret etmesinin Pyöngyang yönetimini kızdırmış olabileceğini tahmin ediyorlar.

Kuzey Kore Kim Jong Un, ülkesine yönelik bölgede gerçekleşecek olası saldırılar karşısında geçen hafta ordusuna her an füze fırlatmaya hazır olması talimatı vermişti.

Pekin ve Seul uzun süredir nükleer çalışmalarını askıya alması için Kuzey Kore'ye baskı yapıyor.

Pekin-Seul yakınlaşması

Çin, Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki konumunda. İki ülke arasında 50 yıl önce dostluk anlaşması imzalanmıştı. Ancak son dönemde Pekin'in Pyöngyang'tan uzaklaşıp Güney Kore ile yakınlaşma aramaya başladığı dikkat çekiyor.

Son 20 yıl içinde Güney Kore, Çin'in üçüncü büyük ticaret ortağı duruma geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 230 milyar doları buluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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